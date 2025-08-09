Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

"Te quitan el dinero": la realidad de trabajar con Amazon según un empresario

Equipo de Investigación se centró en este programa de 2022 en destapar el negocio de las devoluciones en España. En este fragmento, se cita con un empresario que vende aparatos tecnológicos a través de Amazon.

"Te quitan el dinero": la realidad de trabajar con Amazon según un empresario

En el vídeo sobre estas líneas, Luis, un empresario que trabajaba con Amazon, enseña a Equipo de Investigación el almacén donde guarda todas las devoluciones del comercio electrónico. "Esto es una cafetera que está completamente destrozada. Se cae a trozos", denuncia al mismo tiempo que confirma que todos esos objetos "es dinero perdido.

"Son productos que los han usado y por lo que sea los han devuelto", añade. Además, el empresario explica que Amazon devuelve los productos directamente a las empresas. "Y nosotros somos los que revisamos la devolución. Nosotros tenemos que reclamar a Amazon esto", desvela. Y así, Amazon decide si la devolución es correcta.

Para Luis, el que sale perdieron es el vendedor: "En el 99% de los casos le da la razón siempre al cliente. Entonces a ti te quitan el dinero y te cuesta el gasto de envió y recogida. A parte está esto inservible".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Trump se reunirá con Putin este viernes en Alaska para hablar sobre un posible fin de la guerra
  2. Extinguido el incendio en la Mezquita de Córdoba: se originó en la batería de una barredora mecánica
  3. Hamás advierte a Israel de que el plan de Netanyahu es un "crimen de guerra" y supone "sacrificar" a los rehenes
  4. Sí, es islamofobia: la letra pequeña de la moción de Jumilla que desmonta las excusas del PP
  5. El excomisionado de la DANA, José María Ángel, recibe el alta hospitalaria tras su intento de suicidio
  6. La ola de calor se extiende hasta el jueves y pone en alerta a 14 comunidades: habrá tormentas secas en los sistemas montañosos