"Te quitan el dinero": la realidad de trabajar con Amazon según un empresario

Equipo de Investigación se centró en este programa de 2022 en destapar el negocio de las devoluciones en España. En este fragmento, se cita con un empresario que vende aparatos tecnológicos a través de Amazon.

En el vídeo sobre estas líneas, Luis, un empresario que trabajaba con Amazon, enseña a Equipo de Investigación el almacén donde guarda todas las devoluciones del comercio electrónico. "Esto es una cafetera que está completamente destrozada. Se cae a trozos", denuncia al mismo tiempo que confirma que todos esos objetos "es dinero perdido.

"Son productos que los han usado y por lo que sea los han devuelto", añade. Además, el empresario explica que Amazon devuelve los productos directamente a las empresas. "Y nosotros somos los que revisamos la devolución. Nosotros tenemos que reclamar a Amazon esto", desvela. Y así, Amazon decide si la devolución es correcta.

Para Luis, el que sale perdieron es el vendedor: "En el 99% de los casos le da la razón siempre al cliente. Entonces a ti te quitan el dinero y te cuesta el gasto de envió y recogida. A parte está esto inservible".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.