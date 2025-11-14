"Se quiere suicidar, dice que le han quitado todo": el duro golpe del empresario Juan Martínez tras enterarse de que no es el padre biológico de su hija

Los hermanos de Juan tenían la sospecha de que el empresario no era el padre biológico de su hija de 14 años. Así, le propusieron que se hiciera una prueba, cuyos resultados hicieron que su mundo "se viniera abajo".

Juan Martínez sobrevivió a 13 puñaladas y una larga rehabilitación. Sin embargo, cuando intentaba rehacer su vida, sufrió un golpe todavía más duro. "Nosotros, a raíz de lo que pasa, luchamos con los servicios sociales para que mi hermano pudiera ver a la pequeña, porque quería verla", expresa José, hermano del empresario, en referencia a la hija de este, a lo que añade: "Él decía 'Mi hija, mi hija', y estoy seguro de que eso a él le dio fuerzas para tirar para adelante".

Pero una duda persiste entre los hermanos de Juan. "Le dije que si se cabreaba conmigo me daba igual, pero le pregunté que si estaba seguro de que era su hija, él me dijo que no lo sabía y le pregunté que si estaría dispuesto a hacerse la prueba (de paternidad), a lo que él respondió que sí", cuenta José, tras lo que reconoce que cuando llegaron los resultados, a él no le pillaron por sorpresa, porque siempre había "tenido la sospecha de que no era hija de él".

A su hermano, sin embargo, "se le viene el mundo abajo". "Si ya le quedaba algo por lo que luchar, entre comillas, ya no tiene motivaciones (...) Son 14 años de mentiras y de engaños", lamenta Sergio, otro de los hermanos del empresario, mientras que su hermana Luisa afirma que Juan "se quiere suicidar". Mi hermano dice que le han quitado ya todo y que para qué quiere vivir...", manifiesta.

