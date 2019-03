¿Quién está detrás de la piratería?

Equipo de Investigación, el programa presentado por Gloria Serra que analiza en profundidad los temas de máxima actualidad, vuelve con El precio de lo gratis. Un simple clic es lo que cuesta descargarse una película, un libro o un disco ilegalmente de Internet. Para el usuario no tiene ningún coste, pero ¿cómo repercute en los creadores? ¿Y en la economía? ¿Quién gana con esto?

Equipo de Investigación pone cara por primera vez a los empresarios que se enriquecen con la piratería. Algunos ganan cientos de miles de euros.

La manta ha quedado relegada como lugar de compra de cd y dvd pirata; aun así un equipo del programa consigue introducirse en uno de los pisos donde se fabrican y distribuyen hasta llegar al top manta. ¿Dónde comienza la cadena de producción?. En los estrenos de cine. Equipo de Investigación mostrará este viernes a los profesionales que graban en los estrenos para vender a fabricantes de deuvedés o webs ilegales. Ganan hasta 3000 euros al mes, y los cines y distribuidoras ya se están blindando contra ellos.

Pero si algo preocupa en los sectores culturales son las descargas en Internet. Son incontrolables, la gente consume contenidos gratis; pero detrás de ellos hay empresarios millonarios gracias a la publicidad en sus páginas web. El programa les pone cara por primera vez y sabremos cuánto ganan. Su actividad es ilegal… o ¿no lo es?

Equipo de Investigación mostrará también a los grandes damnificados por la piratería, los que sufren que la gente consuma gratis sus contenidos. Fábricas de discos que cierran, cantantes que ya no viven de vender discos y otros a los que la piratería ha expulsado de la música. Las cifras son escandalosas: miles de millones de euros en pérdidas, cientos de empleos perdidos y cultura que no se genera porque muchos ya no invierten. Cada clic supone una pequeña gran ruina. La industria pierde 200.000 millones de euros al año.