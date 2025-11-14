"Quedarse con el seguro de vida de 300.000 euros": el móvil que habría originado el atroz plan familiar para acabar con la vida de Juan Martínez

Un mes antes del intento de homicidio, el empresario contrató un seguro, del que la beneficiaria era su hija, por lo que Mar, su pareja, sería administradora de ese dinero y del patrimonio del empresario.

Juan Martínez cree que intentaron acabar con su vida el 25 de julio de 2017 "por el seguro". Y es que un mes antes del intento de homicidio, el empresario contrató un seguro de vida. "Sin duda, el móvil es económico. La existencia de un seguro de vida y de accidentes por valor de 300.000 euros, contratado apenas unos meses antes de los hechos, sin duda estaría detrás de la intención de cometer el crimen", señala la Guardia Civil.

En este sentido, un agente destaca que "la beneficiaria de los seguros era la hija menor de edad, que tenían en común" el empresario y Mar, su pareja. "Además, resulta ser la persona designada por Juan en su testamento, con lo que Mar se convertía en la administradora de ese dinero y del patrimonio del empresario", añade.

