"Que lo diga ella mejor": el dineral que se paga por una ración de pulpo en los puestos de Vigo

El pulpo es uno de los productos más famosos de Galicia en cuanto a comida se refiere. En los puestos de Vigo, que reciben miles y miles de turistas al día por las luces, se paga una gran cantidad de dinero por una ración.

El pulpo es uno de los bienes más preciados en cuanto a alimentación se refiere de todos los que hay en Galicia. El producto, en los puestos de Vigo, alcanza unos precios más que desorbitados para quienes quieran disfrutar de él en estas fechas navideñas.

En unas en las que la ciudad vive uno de los momentos más importantes a nivel turístico gracias al encendido de las luces. A un iluminado navideño que atrae a gente de todos los lugares, sobre todo de Portugal, para ver de primera mano el hacer de Abel Caballero, alcalde de vigués.

Y en los puestos los precios alcanzan cifras altísimas. Los del pulpo, por ejemplo. "Que te diga ella mejor lo que nos ha costado una ración de pulpo...", cuentan.

El precio, al final, desvelado: "Me acaba de doler hasta a mí. Han sido 60 euros".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.