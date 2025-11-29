Ahora

Un proveedor de Temu admite las dificultades para obtener beneficio: "Empezar es muy difícil"

A las afueras de Madrid, Equipo de Investigación habla con un proveedor local de Temu, quien reveló cómo es realmente su relación laboral con la plataforma china.

En un polígono industrial a las afueras de Madrid, el Equipo de Investigación localiza a uno de los proveedores locales de Temu. El pequeño almacén, rodeado de naves y camiones de reparto, se convierte en el escenario para entender desde dentro cómo se articula la relación con la plataforma china.

Allí les recibe un comerciante de origen chino, que accede a explicar en qué consiste su colaboración con Temu: "Normalmente es como vender en Amazon: ellos se quedan con un beneficio, entre un 5 y un 10%", detalla.

Sin embargo, advierte de que las condiciones no son precisamente flexibles: "Hay veces que quieres poner un precio más alto y no te dejan, porque lo consideran demasiado caro. Incluso a veces lo venden más barato de lo que nos cuesta a nosotros", denuncia.

Al preguntarle si obtiene beneficios, lo descarta sin dudar y lo atribuye a la dificultad inicial de operar en la plataforma: "No mucho, es que para empezar es muy difícil".

