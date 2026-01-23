La presidenta de ASUFIN desvela a Equipo de Investigación las conclusiones de su rastreo de precios en productos: "En octubre suben; hay datos escandalosos"

Patricia Suárez ha detallado como la asociación lleva años controlando los precios de hasta 32 productos que comprenden la electrónica, los electrodomésticos, ropa y zapatos, los muebles del hogar, productos belleza, juguetes y la electrónica de deportes.

Entre la sociedad hay algunos rastreadores de precios que analizan el valor de los productos durante meses para no caer en falsas rebajas, pero también las asociaciones de consumidores analizan las ofertas con lupa. No miran el descuento del día. Siguen el rastro del precio durante meses, como es el caso de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).

"Nosotros lo que hacemos es monitorizar los precios de marcas muy reconocidas de distintos productos en septiembre, en octubre, en el Black Friday y luego en las rebajas del 8 de enero, justo después de reyes", explica su presidenta, Patricia Suárez.

Desde hace años, en ASUFIN se controlan los precios de hasta 32 productos que comprenden la electrónica, los electrodomésticos, ropa y zapatos, los muebles del hogar, productos belleza, juguetes y la electrónica de deportes. "Lo primero que vemos con claridad es que en octubre se suben los precios. Hay datos realmente escandalosos. Mira, tengo datos de subida del 24%, del 22%", añade.

Además, muestra a Equipo de Investigación un caso particular de una plancha de pelo: "En septiembre costaba 164 euros. En octubre 198. En el Black Friday sí que hubo rebaja. En el Black Friday estaba 174, pero 174 sigue siendo más que 164. Si nos vamos al 8 de enero, tenemos que cuesta 169. Una persona que lleve viendo 198 durante mucho tiempo ve una rebaja real. Pero la realidad es que en septiembre costaba menos".

Según argumenta al programa, las marcas hacen esta subida de precios antes del Black Friday porque para que sea legal la rebaja "hay que contar un mes para atrás, entonces lo que hacen los establecimientos es subir los precios justo un mes antes". "Nosotros creemos que cumplen con la ley pero están engañando al consumidor", finaliza.

