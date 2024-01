Los reporteros de Equipo de Investigación se desplazan a la cárcel en la que cumple condena Ana Julia Quezada por el asesinato de Gabriel Cruz en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo, para descubrir cómo es su vida allí.

La que fue presa de confianza de Ana Julia desvela cómo la recibieron. "Recuerdo el primer día que llegó a prisión, ¿cómo la vamos a recibir? Ella es muy mentirosa, he estado tres meses en aislamiento y me ha contado su versión. Dice que fue un accidente, que le dio miedo y que no sabía qué hacer", asegura.

De esta forma, asegura que la asesina de Gabriel Cruz ha tenido que estar en varias ocasiones en aislamiento debido a la actitud del resto de presas con ella. "La pusieron en aislamiento porque las otras presas... ha matado a un crío [...] Yo tengo una niña de siete años y a esa mujer hay que escupirle en la cara por lo que ha hecho", zanja ante las cámaras.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.