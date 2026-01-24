"Se ponía loco cuando discutía": el testimonio de un amigo de Antonio Anglés sobre su carácter violento

En un especial de Equipo de Investigación, el programa analizaba la figura del criminal y hablaba con conocidos para perfilar su personalidad. "Éramos la 'Banda de Calígula': nos detenían, nos soltaban y, a las pocas horas, ya estábamos otra vez arrestados", recordaba un amigo de la infancia de Anglés.

Treinta años después del crimen que sacudió a España, el paradero de Antonio Anglés sigue siendo una incógnita. El principal acusado del asesinato de las niñas de Alcàsser —Toñi, Miriam y Desirée— desapareció en 1992 sin dejar rastro y su fuga se convirtió en uno de los mayores enigmas de la crónica negra española. Desde entonces, numerosos investigadores han tratado de reconstruir su huida y dar con él. Siempre sin éxito.

En un especial de Equipo de Investigación emitido en 2018, el programa analizaba la figura del criminal y hablaba con vecinos y conocidos para perfilar su personalidad. "Éramos la 'Banda de Calígula': nos detenían, nos soltaban y, a las pocas horas, ya estábamos otra vez arrestados. Robábamos coches, los desvalijábamos, entrábamos en tiendas y nos llevábamos todo", recordaba un amigo de la infancia de Anglés.

Según su testimonio, con poco más de 20 años ya vendía cocaína y heroína desde su casa. "Por mucho que su madre le dijera que no lo hiciera, hacía lo que quería. Hubo muchas redadas, pero siempre escapaba, ya fuera por el tejado o por cualquier otro lado", relataba.

El amigo también subrayaba que Anglés "era un chaval inteligente, no era tonto", aunque advertía de su carácter violento: "Cuando discutía con alguien, se ponía loco, muy nervioso, y se ahogaba".

Pese a estas revelaciones, dejaba claro que no quería ser vinculado ni a Anglés ni a los crímenes. "Prefiero que no me relacionen con él en el caso de las niñas. No he tenido nada que ver", afirmaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.