Ahora

hemeroteca de 'equipo de investigación'

"Se ponía loco cuando discutía": el testimonio de un amigo de Antonio Anglés sobre su carácter violento

En un especial de Equipo de Investigación, el programa analizaba la figura del criminal y hablaba con conocidos para perfilar su personalidad. "Éramos la 'Banda de Calígula': nos detenían, nos soltaban y, a las pocas horas, ya estábamos otra vez arrestados", recordaba un amigo de la infancia de Anglés.

Un amigo de la infancia de Antonio Anglés: "Nos detenían, nos soltaban y a las tres horas nos habían detenido otra vez"

Treinta años después del crimen que sacudió a España, el paradero de Antonio Anglés sigue siendo una incógnita. El principal acusado del asesinato de las niñas de Alcàsser —Toñi, Miriam y Desirée— desapareció en 1992 sin dejar rastro y su fuga se convirtió en uno de los mayores enigmas de la crónica negra española. Desde entonces, numerosos investigadores han tratado de reconstruir su huida y dar con él. Siempre sin éxito.

En un especial de Equipo de Investigación emitido en 2018, el programa analizaba la figura del criminal y hablaba con vecinos y conocidos para perfilar su personalidad. "Éramos la 'Banda de Calígula': nos detenían, nos soltaban y, a las pocas horas, ya estábamos otra vez arrestados. Robábamos coches, los desvalijábamos, entrábamos en tiendas y nos llevábamos todo", recordaba un amigo de la infancia de Anglés.

Según su testimonio, con poco más de 20 años ya vendía cocaína y heroína desde su casa. "Por mucho que su madre le dijera que no lo hiciera, hacía lo que quería. Hubo muchas redadas, pero siempre escapaba, ya fuera por el tejado o por cualquier otro lado", relataba.

El amigo también subrayaba que Anglés "era un chaval inteligente, no era tonto", aunque advertía de su carácter violento: "Cuando discutía con alguien, se ponía loco, muy nervioso, y se ahogaba".

Pese a estas revelaciones, dejaba claro que no quería ser vinculado ni a Anglés ni a los crímenes. "Prefiero que no me relacionen con él en el caso de las niñas. No he tenido nada que ver", afirmaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La investigación apunta a una "fractura del carril" anterior al paso del Iryo como principal hipótesis del descarrilamiento de Adamuz
  2. La borrasca Ingrid obliga a parar a centenares de camiones y pone en peligro el abastecimiento en supermercados de toda España
  3. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva las diligencias abiertas contra Julio Iglesias
  4. Sánchez rechaza participar en la Junta de Paz de Trump: "Está fuera del marco de Naciones Unidas"
  5. Un nuevo desprendimiento entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes interrumpe la circulación en la R1 de Rodalies
  6. Huyendo por los tejados y amenazando con tirarse: así fue la caza de Patiño, el pederasta más buscado detenido en A Coruña