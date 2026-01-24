La policía irlandesa desmonta la versión de la huida de Anglés en un salvavidas: "Nuestros especialistas han examinado el chaleco y concluyen que no fue utilizado"

Una moneda de 200 escudos, una cuerda en la esquina del barco, unas pertenencias abandonadas y un chaleco salvavidas que no fue utilizado. Estas son las pruebas que indicarían que Antonio Anglés no escapó a nado del 'City of Plymouth'.

Durante años se ha dado por hecho que Antonio Anglés logró huir del City of Plymouth lanzándose al mar. Sin embargo, Ian R. Kirkland, maquinista del barco, sostiene una versión distinta en la entrevista que concedió a los investigadores de la docuserie 'Anglés: Historia de una fuga'.

"Cuando le abrieron la puerta, solo tuvo que bajar las escaleras. La mayoría de los marineros estaban en el otro lado del barco, amarrándolo", explica Kirkland, quien cree que la huida se produjo antes de que toda la tripulación desembarcara.

Esta hipótesis se ve reforzada por el testimonio de Jo Hanneghen, otro de los marineros del navío. "Cuando ya estábamos amarrados en Dublín, encontré una moneda de 200 escudos en la cubierta de popa, junto a la puerta. Tras registrar sus pertenencias, sabía que Anglés llevaba una moneda como esa", declaró durante su interrogatorio.

En la misma línea, el primer oficial Stephen Furness aseguró ante la Garda que "se encontró una cuerda en la esquina del barco que daba al puerto" y que "las pertenencias del polizón también aparecieron junto a esa cuerda".

Pese a estos indicios, aún quedaba una incógnita clave para Jorge Saucedo y Genar Martí, autores de la investigación periodística que ha permitido reconstruir los últimos pasos del fugitivo: "¿Por qué apareció un chaleco salvavidas del City of Plymouth en la playa situada junto al puerto de Dublín?".

La policía irlandesa ofrece una explicación clara. "Nuestros especialistas han examinado el chaleco y concluyen que no fue utilizado. Fue arrojado al agua deliberadamente, probablemente como una estratagema para simular una huida a nado, pero no ocurrió así", afirmó un agente de la Garda.

