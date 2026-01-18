Un policía, sobre las armas utilizadas en las Tres Mil: "Nuestro chaleco antibalas es mantequilla contra balas de ese calibre"

Santiago Raposo, delegado de CSIF de la Policía Local de Sevilla, hablaba en 2025 con Equipo de Investigación después de que se produjera un brutal tiroteo en el Polígono Sur. "No estamos formados, ni tenemos medios para este tipo de sucesos", señalaba.

En 2024 un brutal tiroteo ponía en el foco de la noticia las Tres Mil Viviendas. Un disputa por un vuelco de droga entre los Naranjeros y los Caracoleños acababa en reyerta con armas de guerra incluidas. Un un especial de Equipo de Investigación de 2025 sobre el suceso, el programa trataba de desgranar cómo es la vida en el barrio del Polígono Sur y cómo se produjo el sonado tiroteo.

Así, Santiago Raposo, delegado de CSIF de la Policía Local de Sevilla, mostraba cómo funciona el tráfico de drogas en las Tres Mil y denunciaba la situación de vulnerabilidad de sus compañeros del cuerpo ante los conflictos y tiroteos en la barriada. "No estamos formados, ni tenemos medios para este tipo de sucesos", cuenta, "nuestro chaleco antibalas es mantequilla en comparación con el calibre de las balas que utilizan aquí. Lo traspasaría", relataba.

La situación en las Tres Mil es un "descontrol", especialmente con todo lo relativo a la venta de droga. "Se sabe que hay un montón de plantaciones de marihuana y que hay ciertos clanes que se dedican al trapicheo con ella, pero por el motivo que sea, bien por inacción policial o bien por inacción de la justicia, no se está actuando", señalaba.

También denunciaba que "las armas que se utilizaron en el tiroteo no se han encontrado. Siguen en circulación".

