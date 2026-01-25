"Si me pillan que estoy contando esto...": las palabras de una trabajador de Amazon sobre las devoluciones

Un camionero desvelaba en 2022 el volumen de devoluciones que manejaba el gigante del comercio electrónico en San Fernando de Henares, en Madrid.

En 2022, Equipo de Investigación analizaba el fenómeno de las devoluciones, una práctica empresarial que llega a poner al límite al sistema. Así, el programa hacía una parada en San Fernando de Henares, en Madrid, donde Amazon tiene su centro logístico.

Allí, los camioneros que llegaban con devoluciones desconocían el contenido de lo que transportaban. "Sabemos que llevamos mercancía, pero no sabemos el contenido, no sabemos qué es en realidad. Es política de la empresa, le ponen el precinto y una vez puesto no se puede abrir", afirmaba uno de ellos. No era el único trabajador que se animaba a contar algo.

"Llevo currando como camionero para Amazon tres años, o así. Si me pillan que estoy contando esto, no me volvería a dejar entrar", aseguraba otro vía WhatsApp. Afirmaba que, diariamente, llevaba 300 o 400 cajas de devoluciones diarias.

El contenido de los paquetes, sin embargo, es un misterio hasta para los trabajadores: "Yo no puedo ver los productos que se devuelven, solo lo sabemos cuando son televisiones porque se nota por las dimensiones".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

