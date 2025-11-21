"Me peso cada mañana; ahora estoy en 48 kilos pero mi objetivo es 43": las impactantes declaraciones de una aspirante a estrella K-Pop

Chan es la próxima apuesta del Centro Mundial del K-Pop y una de las pocas alumnas becadas. Su manager cuenta que se encarga de "controlar la alimentación y manejar la agenda" de la joven, quien trabaja "10 horas" diarias para lograr su sueño.

Chan, la próxima apuesta del Centro Mundial del K-Pop, es una de las pocas becadas del centro. La joven, de 20 años, "recibe formación en baile, canto, interpretación y pasarela", aunque "según las normas del centro", no están "autorizados a mostrar el baile".

Su manager indica que se encarga de "controlar su alimentación, manejar su agenda y todo eso". "En cierto modo, controlamos la cantidad de su comida", reconoce, a lo que añade que "si eres un poco gordito, puedes ser válido, pero al salir en la televisión necesitan mantenerse en forma". Su talento promete ingresos si llega a debutar.

Equipo de Investigación consigue hablar con Chan, quien afirma que quiere ser 'idol' "desde que tenía nueve años" y que trabaja "10 horas al día" para conseguirlo. "También estudio chino como segundo idioma extranjero", subraya, tras lo que confiesa que "la dieta es muy difícil de mantener". "Me peso cada mañana nada más despertar. Ahora peso 48, pero mi objetivo ideal sería 43", expresa, al tiempo que dice que si le apetece comerse, por ejemplo, una hamburguesa, prueba "solo un bocado".

Al estar becada por el centro, si no llega a debutar, se le "exige una responsabilidad": "Te penalizan económicamente y a mí me preocupa mucho la edad, porque tengo 20 años, así que soy la mayor de las aprendices de aquí", manifiesta.

