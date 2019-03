AVANCE EQUIPO DE INVETSIGACIÓN | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE A LAS 22:30H

No hay descanso en la búsqueda de respuestas, no hay fronteras para perseguir la información. Equipo de investigación acomapaña a una madre sevillana a una aldea de Argelia donde tres menores españoles permanecen retenidos por su exmarido. 'No sin mis hijos', nuevo reportaje de Equipo de investigación. Este viernes a las 22:30h en laSexta.