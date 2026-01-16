Un padre testigo de la tragedia del hinchable de Mislata: "Los anclajes no estaban atados, pero dejé a mis hijos subirse porque crees que no va a pasar nada"

Carlos Emilio cuenta que se fijó en los anclajes porque trabajó "para una empresa de Valencia que monta hinchables". "Pensé que mis hijos estaban dentro, pero también piensas que no quieres ser un paranoico, y que no va a pasar nada", expresa.

Equipo de Investigación habla con Carlos Emilio Alcañiz, un padre que fue testigo de la tragedia del castillo hinchable de Mislata, en la que fallecieron dos niñas. El hombre reconoce que se fijó en que los anclajes del hinchable "no estaban atados" porque trabajó para una empresa en la que se dedicaba a montar hinchables. "Y siempre los atábamos", subraya.

Así, expresa que en ese momento pensó en que los anclajes "no estaban atados" y aún así dejó a sus hijos seguir en la atracción, a lo que añade: "También pensé que no quería ser un paranoico, así que les dejé que estuvieran, porque siempre pensamos que no va a pasar nada, por eso les dejé que se quedaran."

