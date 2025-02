'La novia cadáver', el apodo con el que Malén interactúa en un blog y que sus amigos desconocen: "Cuando me asomo a un acantilado, quiero tirarme"

Mientras la opinión pública centra la atención en los padres de Malén cuando la joven desaparece, los investigadores buscan respuestas en las redes sociales. En su búsqueda hallan algo. Hallan una cuenta en un blog en el que la adolescente interactúa bajo el apodo de 'La novia cadáver'.

En dicho blog, la joven responde a todo tipo de preguntas y deja ideas que tienen que ver con el suicidio e incluso con el consumo de drogas. "Diez cosas que os hagan felices", pregunta un chico, a lo que Malén responde "novio, comida, música, dibujo, ópera, dolor, perro, drogas, muerte".

Se analizan más de 1.3000 conversaciones con desconocidos. "Algo que me tiente. Cuando me asomo a un acantilado, quiero tirarme. Tengo que resistirme mucho", cuenta Malén.

Hay incluso mensajes de contenido sexual, como el relacionado al aguante y al tamaño del miembro en una pareja: "Muchas chicas dirán que no es importante, pero sabemos que sí, que el tamaño es importante".

La existencia de este blog es algo que incluso sus amigas desconocen: "No lo sabía. Me lo comenta la Policía. Ahí no parece una chica feliz. No parece la chica que está con nosotros. Con nosotros era muy alegre. Ahí era como alguien oscuro. Alguien que lo pasa mal".