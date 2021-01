Esther, amiga íntima de La Veneno, cuenta a Equipo de Investigación que la relación que Cristina tenía con su pareja Alín era muy mala: "Siempre estaban con peleas y problemas de drogas, alcohol y de todo".

"Muchas noches la escuchaba yo decir: 'Esther, ayúdame que me va a matar, que este tío me mata'. Y yo le decía que lo dejase y ella me decía: 'No puedo Mari, que no me lo puedo quitar de encima, este tío es malo", recuerda.

Asimismo, Esther dice que muchas veces escuchaba a Alín amenazar a La Veneno de muerte: "Le decía: '¿Sabes lo que te va a pasar? Que te voy a matar, maricón de mierda, porque tú me ha pegado el SIDA. Que hasta que no te vea yo muerta no voy a parar'", asegura la amiga de Cristina Ortiz.