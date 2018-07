Las trampas de la OID: utiliza el sorteo de la ONCE y sus trabajadores no cotizan

EN ALGUNAS LOCALIDADES SE VENDE MÁS QUE EL CUPÓN DE LA ONCE

Según datos de la Policía el boleto de la OID supone un 50% del juego ilegal en España… y sigue vendiendo sus boletos a diario. Un gran negocio que empieza con el sorteo de la ONCE. Así obtiene su combinación ganadora la organización impulsora de discapacitados. El sorteo y su difusión cuestan nueve millones de euros al año pero la OID no lo paga, utiliza el sorteo de la ONCE. En pueblos como Villarrobledo el boleto de la OID ya se vende más que el cupón de la ONCE, y cuesta 50 céntimos más barato. Además, sus vendedores de la OID no están dados de alta en la Seguridad Social.