Seguimos el rastro de las propiedades de los testigos de Jehová: "Los 'salones del reino' son un negocio rentable"

Equipo de Investigación consigue los datos de un local, un 'salón del reino' que los testigos de Jehová venden en Granada. Se trata de un inmueble de 130-140 metros cuadrados por el que pedían 90.000 euros, pero que ahora venden por 75.000.

Enrique Carmona, extestigo de Jehová, cuenta a Equipo de Investigación cómo consiguen hacerse los testigos de Jehová con sus 'salones del reino'.

Explica que ellos hablan de la necesidad de seguir construyendo 'salones del reino': "Continuamente están construyendo 'salones del reino' como una necesidad. Hay una circular en la que decían que se necesitaban 12.000". Sin embargo, Carmona considera este mensaje ilógico: "No cuadra con su propia creencia, su creencia es que pronto va a venir el fin. Si tan cerca está el fin, yo no me mudo".

Según asegura, "es el negocio más rentable que pueda haber porque todo es gratuito".