Sale a la luz la grabación que Ana Julia Quezada mandó a su hermana mayor tres días antes del crimen de Gabriel Cruz

Equipo de Investigación se cita con la persona que habla con Ana Julia tres días antes del crimen. Es su hermana mayor. Cuenta que habló con ella para pedirle ayuda para su madre: "Le puse un altavoz en el WhatsApp y le dije si iba a dejar morir a esta vieja que no tiene ni qué comer".

Ella le respondió también con un audio de WhatsApp al que ha accedido Equipo de Investigación: "Mira, ni me iba a tomar la molestia de contestarte, simplemente por lo maleducada que eres. Tú me has enseñado... ¿qué me has enseñado tú a mí? Yo a ti no te tenía ni que hablar después de que me echaste a la calle porque no quería güerear. Sinvergüenza, a partir de ahora te voy a bloquear el teléfono porque no quiero saber nada de ti Paula, nada".

Paula Quezada cuenta que Ana Julia se enfadó cuando le pidió dinero porque a ella no le gusta ayudar a su familia y destaca que a ella, en concreto, nunca le mandó nada de dinero.

Además, la hermana de Ana Julia Quezada nos enseña una imagen de la asesina confesa de Gabriel Cruz cuando era joven.