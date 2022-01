Alicia de la Calle, educadora canina, ha señalado a Equipo de Investigación qué clase de perros tenía Miriam Vallejo, a los que paseaba en el momento de su asesinato: "Tenía un bodeguero, que es un 'perrete' de caza; un braco, también de caza, un labrador, que es un perro de utilidad social, y un mestizo de pastor belga malinois con pastor alemán, que es un perro de guarda y seguridad". "Son perros espectaculares, súper cariñosos, entrañables, perros de compañía", ha expresado la educadora canina.

Pero, ¿por qué los perros de Miriam Vallejo no atacaron a su agresor? Según Alicia de la Calle, puede haber dos opciones: "O que fuera una persona conocida, y por eso no hubo respuesta por parte de ninguno de los cuatro perros; o dos, que los perros son súper equilibrados, súper tranquilos, y la interpretación del perro en ese momento es que no había hostilidad".