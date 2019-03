El negocio en torno al Paradise

Un pueblo de sólo 3.200 habitantes con un macroprostíbulo y siete estancos que sos que más tabaco venden de toda España. Además, en los 30 supermercados que hay en la Junquera, todo es a lo grande. Los supermercados aquí son un gran negocio.

El gran empresario de los supermercados de la Junquera consigue facturar el año pasado 26 millones de euros con sus supermercados en la milla de oro de la prostitución.Los negocios le van tan bien que se puede permitir una inversión como de 20.000 metros cuadrados de superficie comercial, más de sesenta tiendas y 1000 plazas de aparcamiento. Un centro comercial diseñado para una capital de provincia, pero construido en un municipio de 3000 habitantes.

Los 282 parados de la Junquera tienen los días contados. El centro, que pueden ver en las imágenes, supondrá 650 nuevos puestos de trabajo. Cuando se inaugure, la Junquera tendrá pleno empleo. De hecho, necesitará 350 trabajadores más.

Todo perfecto, menos un detalle, está a 100 metros del amenazado Paradise. El coche bomba asusta a los comerciantes de la Junquera. Descubrimos que se reúnen a puerta cerrada para hablar de Moreno.

En público no quieren hablar mal del prostíbulo. Pero no pueden ocultar su reacción cuando les nombramos a Moreno. Los empresarios de la Junquera no quieren que se les relacione con el Paradise.

El dinero no se queda sólo en los prostíbulos

Un camionero negocia con una prostituta de la calle, pero no llega a un acuerdo y acaba entrando en un club donde el sexo se paga a 70 euros. 9.000 camiones pasan cada día por la Junquera. El dinero no se queda sólo en los prostíbulos. Aquí están también las gasolineras que más facturan de toda España. Una, por ejemplo, gana 80.000 euros en ocho horas y hay 17 gasolineras en los 57 km cuadrados de la Junquera.El pueblo con el prostíbulo más grande es también el que más gasolineras tienen de toda España.