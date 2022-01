Paula, una mujer que contrató los servicios de videncia de 'Alicia Collado', cuenta a Equipo de Investigación por qué decidió acudir a la tarotista: "Me peleo con mi pareja, lo paso bastante mal. Estaba desesperada porque no sabía que hacer, y para poder recuperar mi pareja lo que vi más factible fue encontrar por Internet alguien que me pudiese ayudar", afirma.

Así, la mujer contactó con 'Alicia Collado', y pagó más de "4.000 euros" por "siete rituales", pero "ninguno funcionó". ¿Por qué siguió contratando esos rituales si no funcionaban? Paula dice que es "como un blucle, un círculo vicioso". "Es como las personas que van a las máquinas tragaperras. Muchas veces no ganan nada, pero siguen echando monedas. Pues esto es igual. Tú ves que no tienes beneficios, pero tú sigues ahí jugando, esperando a que un día caiga la breva", expresa.