El modus operandi de Ángel de Cabo, 'El Liquidador'

Los investigadores descubren que cuando Ángel de Cabo entra en el coto de Díaz Ferrán organiza monterías indiscriminadas. Los propios cazadores no dan crédito en los foros de internet: “Han hecho una masacre por el posible embargo de la finca”, “Cuando llegue el alzamiento no queda ni una res”, “Yo a eso no lo llamo ni caza ni montería sino un exterminio total”. Dicho de otra manera, liquidación del stock.

Sobre la finca toledana de 400 hectáreas pesa una deuda de más de 24 millones de euros. Alejada de las miradas indiscretas, el empresario recibía a sus invitados más importantes. En una foto posa con el Rey. Junto a él, el expresidente balear Jaume Matas. Al otro lado, el concuñado de Díaz Ferrán y actual vicepresidente de la CEOE.

La finca pasa a manos de Ángel de Cabo. En el concurso la saquean. De más de 3.000 cabezas casi no quedó ninguna. Del dinero que se saca de la cacería, una parte va a los administradores concursales, y el resto desaparece. Es el modus operandi de Ángel de Cabo.

Los investigadores averiguan que, antes de conocer a Díaz Ferrán, liquida hasta 200 empresas. Comprueban que durante años maniobra con total impunidad.

Esta familia tenía un negocio de fontanería cuando recurre a sus servicios. Les promete que va a reflotar su empresa: “Me dijo que tenía mucho dinero, mucho carácter. Tenía buenas palabras. Te convence de que la empresa va a funcionar muy bien. Dice que no va a querer cobrar una nómina. No quiere nómina pero sí la tarjeta Visa Oro. Eso se traducía en dinero que volaba de la empresa sin darnos cuenta”.

Él es un reconocido empresario valenciano. Otra víctima del liquidador que se atreve a dar la cara: “Una de mis empresas está en una situación de crisis. Y él se ofrece diciendo que tiene experiencia en estos temas y que salvaría la empresa. Lo que hace es vaciar los pocos activos que puedan quedar en las empresas y dejarlas totalmente arruinadas. Aprovecha mi nombre mi solvencia para dar un salto muy importante”.

Ángel de Cabo se enriquece liquidando empresas. La Policía descubre su elevado nivel de vida el día que registra su casa en una exclusiva urbanización de Valencia. Aquí encuentran 400.000 euros en metálico. Pero no será lo único.

El juez investiga si el expresidente de la CEOE descapitalizó la empresa de autobuses Trapsa en favor del liquidador. Gerardo Díaz Santamaría, el hijo de Díaz Ferrán, aparece como apoderado esta sociedad de Ángel de Cabo.