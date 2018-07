Luis Rodríguez Toubes: "Me tienen envidia por ser un chico joven, con educación y dinero"

NIEGA HABERSE APROVECHADO DE NADIE

Luis Rodríguez Toubes ha negado en 'Equipo de Investigación' ser un estafador y ha dicho que todo es producto de la envidia. "Me tienen envidia porque ven que soy un chico joven, de buena familia, con educación y con dinero. España es un país de envidiosos, de resentidos y agente te enfila y te coge manía. Yo no he hecho nada a nadie para que me me cojan manía". Luis Rodríguez Toubes lamenta que "España sea un país de pandereta en el que, si hay dinero de por medio, todo se olvida". En Mallorca le acusan de estafar 40 millones de euros a unos terratenientes, en Madrid tiene pendiente un supuesto robo y la clase alta a la que pertenece le ha dado la espalda.