Luis Navarro: "Tengo varias casas, gano mucho dinero y espero seguir haciéndolo"

Luis Navarro, dueño de la empresa Cobrador del Frac, concede una entrevista a televisión por primera vez en 26 años. Hasta ahora su rostro y su identidad habían sido un misterio conocido por unos pocos. Navarro insiste en que ha sido empresario toda su vida y niega haber tenido problemas con la Justicia debido a la actividad de su empresa. "Yo jamás he sido condenado por ninguna cosa".

Considera que con su negocio no ha inventado ninguna fórmula nueva. "En su día el que cobraba era el sargento o el comisario del pueblo. Tú no devolvías un cheque y te llamaba y te pegaba dos hostias". Asegura que "el límite de la actividad del Cobrador del Frac es el límite de la ley". Muchos aseguran que Navarro es un hombre muy poderoso y temido. "Si hablan así de mi no creo que me tengan mucho miedo", explica el empresario a la redactora de Equipo de Investigación.