Paca la Piraña, creadora del apodo de La Veneno, fue amiga de Cristina Ortiz durante 30 años. Sin embargo, cuando La Veneno falleció, ambas estaban enfadadas. "Me queda a mí ese dolor de no poder despedirme de ella, pero es que yo estaba enfadada con ella por decir que yo le había robado", cuenta Paca la Piraña.

Sin embargo, cuando recibió la noticia de que su amiga había fallecido, se le "encogió el corazón", tal y como cuenta a Equipo de Investigación": "Yo la echo mucho de menos, creo que me va a tocar el timbre, y me va a decir que le abra, no me creo que se haya muerto", expresa.

En lo referente a la causa de la muerte, Paca la Piraña cree que fue una "discusión doméstica" con Alín, la que era su pareja en ese momento. Además, también habla de "los problemas" que tenía La Veneno antes de fallecer en este vídeo.