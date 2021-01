La madre de Cristina Ortiz abre las puertas de su casa a Equipo de Investigación y se pronuncia por primera vez sobre la sospechosa muerte de su hija. María Jesús Rodríguez cuenta que al llegar al hospital vio que La Veneno tenía "la cabeza completamente rajada". "En su cuarto de baño me he bañado yo y tiene tres escalones que es verdad que tiene peligro, pero, ¿y los moretones en las piernas? ¿Cómo se pudo hacer tanto?", se pregunta la mujer.

Por otro lado, la madre de La Veneno niega que tuviese mala relación con su hija: "Yo nunca he tenido una pelea con él, estaba todos los días llamándome, aunque le regañaba porque no me gustaban las amistades que tenía". Además, dice que no le importaba si era "fuera mariquita o maricón", sino que lo que le daba "vergüenza" era lo de la calle.