Mari Carmen, mujer de Miguel Díez, creador de la ONG remar, siempre está a su lado. Ella también protagoniza discursos y algunos polémicos.

"La feminista no quiere tener hijos, no quiere servir a un hijo, ni sacrificarse, ni servir por un hijo. Tiene derecho sobre su cuerpo y decide matar al hijo cuando le interesa. Por lo tanto, esto lleva a que los países quedan sin descendencias, quedan sin hijos. Vienen otras culturas y los someten, como está sucediendo", ha llegado a afirmar.

Miguel Díez defiende que "la mujer tiene dentro de sí esa concupiscencia de Eva de querer dominar [...] yo he tenido una madre dominante y a mí no me domina ninguna hembra porque eso es lo peor que le puede pasar a un hombre". Además, añade que "la mujer es sierva del varón".

Además, en REMAR también quieren 'sanar' a los homosexuales y llegan incluso a practicar exorcismos. Un exmiembro de la organización ha relatado para Equipo de Investigación cómo actúan. En el siguiente vídeo se recoge su testimonio.