El asesor fiscal de Imanol Arias y de Ana Duato defiende la inocencia de los actores ante el juez: "Bajo ningún concepto deberían estar aquí"

Los hombres de Peña cierran filas en torno a su jefe hasta que el juez les pone contra las cuerdas. Interrogan a una docena de colaboradores de Peña y todos acaban señalándole. Incluso su hijo acaba delatándole: "Cuando acabé la carrera en 2009 mi padre me pidió si podía ser consejero, le dije que sí, pero no tengo ni poder, ni capacidad de actuación, ni nada. Evidentemente a mí me contratan porque soy el hijo", reconoció ante el juez.

Llega el turno del jefe, Fernando Peña. A la pregunta de si ha "creado estructuras jurídico económicas diseñadas por el despacho con la finalidad de asegurar la opacidad de operaciones económicas de sus clientes tal y como dice la querella", Peña lo niega y asegura que "las instituciones son absolutamente legales".

Sobre la relación que tiene con las sociedades que figuran en la querella del despacho de Juan Bravo, Fernando Peña reconoce que en algunas es "administrador". " Yo solo quiero hacer una reflexión respecto de Imanol Arias y de Ana Duato porque se trata de dos personas que han pagado los impuestos y que se encuentran en esta situación, pero bajo ningún concepto deberían estar aquí".

Los clientes a los que defiende están saldando su deuda con Hacienda. Ana Duato ha pagado ya más de 800.000 euros, mientras que Imanol Arias ha devuelto a Hacienda más de 2.300.000 euros.

Por primera vez, un programa de televisión muestra la declaración de la actriz Ana Duato ante el juez por presunto fraude fiscal por una deuda con Hacienda de 1.900.000 euros. Equipo de Investigación la muestra en este vídeo..

Equipo de Investigación muestra la declaración de Imanol Arias ante el juez por presunto fraude fiscal. En ella, el actor afirma que "tenía 290.000 euros en Suiza".

Los dos actores culpan de sus problemas fiscales a Fernando Peña, el asesor de las estrellas. Le señalan directamente a él como culpable de sus problemas con Hacienda.