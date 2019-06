La declaración de Ana Duato por fraude fiscal ante el juez: "Yo me ocupo artísticamente de lo que me toca"

El día que la Policía registró Nummaria, una prestigiosa asesoría fiscal, muchos famosos vieron cómo eran llamados a declarar en la Audiencia Nacional por supuesto fraude fiscal. La actriz Ana Duato, al igual que su compañero de reparto Imanol Arias, fue una de ellas.

La actriz tuvo que dar explicaciones por una deuda con Hacienda de 1.900.000 euros y por la que le imputan un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Equipo de Investigación te muestra la declaración de Ana Duato ante el juez.

Preguntada por el mismo, sobre si podría describir cómo era la secuencia de contratos que firmaba, Ana Duato sorprende al afirmar que no lo recuerda ya que su trabajo "requiere mucha concentración". "Me ocupo artísticamente de lo que me toca", afirma la actriz. Pero estas palabras no convencen al juez.

"Aquí todos trabajamos bastante, pero lo hacemos por dinero y todos miramos lo que nos pagan para poder disponer de él, ¿usted, de estas preocupaciones, ninguna?", pregunta el juez a Duato. Además, también le pregunta sobre si, en su criterio, Fernando Peña era el jefe de todo el personal de Nummaria. La actriz afirma que sí: "Parecía que era la persona que mandaba".

Imanol Arias, también investigado

Equipo de Investigación también muestra la declaración de Imanol Arias ante el juez por presunto fraude fiscal. En ella, el actor afirma que "tenía 290.000 euros en Suiza".

Equipo de Investigación localiza a Fernando Peña

Equipo de Investigación localiza al asesor de las estrellas, Fernando Peña, después de que algunas de ellas, como Imanol Arias y Ana Duato, le culpen de sus problemas fiscales.

Arias y Duato culpan a Peña

En sus declaraciones por fraude fiscal los actores Imanol Arias y Ana Duato responsabilizan de sus problemas con Hacienda a Fernando Peña, el asesor de las estrellas.