Josep Pàmies impide a Equipo de Investigación grabar su invernadero: "No tenéis permiso para entrar"

Equipo de Investigación busca a Josep Pàmies, el hombre que supuestamente cura el cáncer con las plantas que receta. El equipo del programa encuentra su invernadero en un pueblo de Lleida de 17.000 habitantes.

En su página web se anuncian visitas guiadas a los viveros cada sábado hasta finales de otoño. Las cámaras del programa captan la afluencia de gente que llega hasta allí.

Las visitan duran hora y media y el recorrido termina en una tienda de productos ecológicos. Casi todos los visitantes salen con alguna compra realizada.

Una trabajadora de Pàmies sale al encuentro de los reporteros. Impide que Equipo de Investigación entre en los invernaderos de Pàmies. "No tenéis permiso para entrar. No vais a poder hablar con él (Pàmies). No va a haber facilidades para que grabéis", explica Lola Roma, miembro de Dulce Revolución, el movimiento fundado por Pàmies.

Sin embargo, las cámaras logran captar la imagen de este agricultor de 71 años.

Otros momentos destacados:

La verdad sobre el Kalanchoe, la planta tóxica que receta Pàmies para curar el cáncer

Equipo de Investigación contacta con el biólogo Álvaro Bayón. El programa le lleva una muestra de Kalanchoe, la planta que Josep Pàmies receta para curar el cáncer. ¿Qué peligros esconde esta planta 'curativa?

Familiar de una de las afectadas por Pàmies: "La vida de mi cuñada se acortó por esta pseudopráctica"

Rocío fue diagnosticada de un cáncer de mama. Los médicos le dieron una esperanza de vida en torno a los seis meses. Fue entonces cuando localizó a Josep Pàmies. Equipo de Investigación habla con un familiar de Rocío.