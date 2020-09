Después de que los investigadores del caso descubrieran una llave con su ADN, el líder de la banda 'los niños de Fuengirola', que responde al nombre de 'El Rana', fue detenido.

En el registro, los agentes encuentran 10.000 euros en efectivo en billetes de 100 y de 50, varios móviles, tarjetas de memoria y billetes de avión a Estados Unidos.

"El viaje que hace en septiembre -cinco meses después del asesinato de Lucía- es un dato más de la investigación. Varios familiares y varios amigos del Rana y se van todos a Orlando con mucho despilfarro, mucho dinero de por medio. ¿Significa esto que es el pago? No podemos deducirlo, lo que podemos deducir es que es un viaje que significa que manejan mucho dinero", explica Jorge Cabezas, autor del libro 'Matar a Lucía'.

Equipo de Investigación localiza a 'El Rana', considerado autor material del asesinato de Lucía Garrido, que se niega a responder a las preguntas. "Decid lo que queráis, que me da igual", se limita a afirmar.

Para demostrar su inocencia, 'El Rana' contrata a varios peritos que defienden que de tres análisis de la llave encontrada en el lugar del crimen de Lucía Garrido, solo uno encuentra ADN suyo.

"Los dos informes negativos son de 15 folios, extensos, donde pone una metodología empleada, hay una descripción de las muestras, como se analiza, quién las analiza, en qué fecha se analiza. El otro es un informe técnico de dos folios que simplemente dice que alguien ha metido en la base de datos un perfil mezcla, alguien lo ha metido, no sabemos quién ni como lo ha obtenido", explica Jorge Puente, CEO de Labgenetics.

"Han sido muchas incongruencias que a mí no me convencen, de esa llave se deduce que cuando fue a matarla se le cayó del bolsillo. Alguien se la daría y supongo que mi hermana no. Esto supera la ficción", asegura Rosa Garrido, hermana de Lucía.

En su declaración, 'El Rana' dijo que no tenía ni idea de cómo pudo acabar la llave ahí. "La única explicación que se me puede llegar a ocurrir es que yo conozco a un guardia civil y ese guardia civil haya hecho esto para jod****. Se llama Amador y éramos amigos antes. Me debía 30.000 euros y salimos peleados".