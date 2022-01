Han pasado tres años desde el brutal asesinato de su hija Miriam, y ahora es cuando su padre, Juan Vallejo, ha hablado con un medio de comunicación. El motivo, según ha contado a Equipo de Investigación, es que considera "que es el momento de que la gente sepa la verdad" y que se crea que su hija "no es nada más que una persona buena a la que han quitado la vida de la más cruel manera posible".

"Cuando em enteré de lo salvaje que había sido (la agresión), lo primero en lo que pensé es que lo que más quería me lo habían arrebatado", ha expresado el padre de Miriam Vallejo entre lágrimas, a lo que ha añadido: "Me gustaría preguntarle a esa persona que por qué lo hizo".

Además, el hombre ha dicho que antes del asesinato vio a su hija "muy deprimida, triste". "No sé si había discutido con sus compañeros de piso (Celia y Sergio), o tenía problemas con ellos, porque le pregunté qué le pasaba y me dijo que ellos vivían su vida y ella la suya. Me dijo que yo no sabía los problemas que tenía, le pedí que me los explicase, pero no me quiso contar nada", ha recordado.