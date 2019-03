Habla la madre de Ana Julia Quezada: "Ella me dice desde prisión que no quería matar a Gabriel, que fue un accidente"

La vida de Ana Julia parece perfecta hasta que desaparece Gabriel. En sus redes sociales se la ve siempre sonriente, es feliz en España, el país que la acoge con tan solo 19 años.

En su Facebook sólo da a conocer una pista sobre su pasado: el colegio en el que estudia en República Dominicana. Recorremos los 7.000 kilómetros que nos separan de los orígenes de la dominicana. Santo nos acompañará durante nuestra investigación en la isla. "Eso fue desastroso en el país entero", explica.

Hacemos la primera parada en el colegio donde dice estudiar Ana Julia. Sin embargo, Equipo de Investigación ha podido comprobar que ella nunca estuvo matriculada allí. En el centro suelen estudiar familias de clase media.

Ana Julia nace en un pequeño pueblo a cuatro horas de Santo Domingo. Su familia es gente pobre, se dedican a la agricultura. Su madre nos recibe en la casa donde ha criado a Ana Julia y a nueve hijos más.

Explica que cuando se enteró de lo que había ocurrido casi entra en shock: "No me caí muerta porque tenía las pastillas en el buche, dios me dio ánimo porque yo todavía ni lo creo".

Habitualmente, Ana Julia Quezada llama a su madre desde la cárcel. Le dice que está bien, que está bien atendida y que espera el juicio.

"Ella me dice que fue un accidente y que no quería matar a Gabriel", cuenta su madre. Además, desvela qué es lo que le responde a su hija: "Lo más grande que hiciste fue esconderlo, tenías que llamar a la Policía, si no lo hiciste, ve a la Policía".