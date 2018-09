Habla el testigo protegido más importante del caso Cursach: "Me dieron una paliza y me arrastraron por hormigón"

DICE QUE LE HAN OFRECIDO DINERO POR IRSE DE MALLORCA

El testigo más importante del caso Cursach ha accedido a hablar con Equipo de Investigación y relata una "auténtica cacería": "Me tienen totalmente coaccionado y amenazado y prácticamente no puedo salir de mi domicilio". Dice que no puede trabajar y relata una grave agresión: "Me dieron una paliza con patadas, puñetazos, amenazándome de muerte, diciéndome que si no me iba de Mallorca que me iban a quitar de en medio".