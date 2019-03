Guerra sucia entre policías y empresarios en Magaluf

Hay más empresarios que denuncian a la Policía. Localizamos a alguien que tiene pruebas contra varios agentes de la Policía local de la isla. Es un antiguo trabajador de discotecas y está dispuesto a hablar de la parte más oscura del turismo de Magaluf.



"Llevo casi 22 años trabajando en Magalufo y he estado en casi todas las discotecas", explica. "En las discotecas las altas y las bajas las tramitaban jefes de la Policía".



Como prueba nos enseña correos. Demuestran que los policías hacían de gestores para algunas empresas de ocio. Ya los ha puesto en conocimiento de la fiscalía, y nos cuenta por qué. “Yo trabajé para una empresa con la que llegué a un desacuerdo este año, yo me fui, abrí un local similar al suyo. Yo abrí el local, se vino mucha gente que llevaba 7 años trabajando conmigo a trabajar, no les sentó muy bien y me pusieron un montón de trabas. O sea muchísimas trabas a la hora de abrir mi local”.



Y cuenta que estas trabas se resumían en muchas inspecciones. "La primera noche que abrí tuve a la policía local a las 5 de la mañana en el local. Y ya a partir de ahí en 7 semanas tuve 12 inspecciones. No es habitual. Cuando yo trabajaba para la empresa, en 7 años tuvimos 2 inspecciones".