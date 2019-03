Fehmi Hamidovic, el rey de los carteristas

Michael Severance asegura que el nuevo papa “insistió en tomar el metro. Le advertí de los carteristas y otras complicaciones, pero él dijo que no quería gastar dinero”. El papa no tiene miedo a los carteristas, aunque el Estado que ahora gobierna está plagado de ellos, a la cabeza en el ranking mundial de robos por habitante.



La policía sabe que la banda de las bosnias podría haberse trasladado hasta aquí: no es la primera vez que el clan pone un pie en Italia, un país clave para estas organizaciones criminales, es el trampolín que utilizan para saltar desde su país a Europa. La puerta de entrada de una red de carteristas que se ha convertido en un problema de seguridad para todo el continente.



Las policías de toda Europa les pisan los talones. Su consigna es decir que tienen doce años para estar por debajo de la edad penal y eludir responsabilidades ante la ley. Tampoco van identificadas, pero los agentes saben que son las Hamidovic, otro de los clanes bosnios más activos.



La policía las deja marchar pero las sigue de cerca, hasta un hotel a las afueras de París, donde vuelven tras su jornada de trabajo. Pero las chicas no están solas, obedecen órdenes de un hombre que pagó sus habitaciones.



El encargado de la red de carteristas se apellida como ellas: Hamidovic, una familia que los Mossos d’Esquadra también tienen en su punto de mira por explotar a medio centenar de niñas bosnias.



Los mossos detienen a once personas por asociación ilícita, amenazas, inmigración clandestina, falsedad documental, estafas y blanqueo de capitales. Según la investigación, eligen España para lavar el dinero que roban por los metros de Europa, especialmente en el de París.



Esta operación desencadena la detención del líder de la red internacional de carteristas, Fehmi Hamidovic. Le capturan al sur de Italia. La policía le encuentra en un barrio residencial rodeado de espectaculares villas. Los investigadores italianos, españoles y franceses descubren que Hamidovic había acumulado más de un millón de euros y 80 coches.