Daniel Jabonero fue el primero en acudir a la casa de La Veneno. El periodista fue al domicilio incluso antes que la Policía y cuenta en este vídeo lo que vio al llegar: "Estaba todo como roto, destruido, viejo, parecía una casa medio abandonada, pero en lo primero en lo que me fijo según llego es en unas jeringuillas que había encima de una mesa de cristal".

"A mí eso es lo primero que me hace ver el tipo de vida que llevaba Cristina, al menos en el último tramo. Yo no sé si eran de ella, no sé si eran de él, pero había drogas en esa casa", asegura el periodista, quien dice que cuando vio a Alín, pareja de La Veneno en ese momento, se encontró a una persona "rota, que en ese momento llora muchísimo y admite en todo momento que la quería mucho, que la echaba mucho de menos y que quería estar con ella".

En lo referente a qué pasó aquel día, Alín le "asegura que había sido una mezcla de alcohol con pastillas". "Él dice que llega a la casa y que se encuentra a Cristina mareada en el sofá, consciente, chorreando de sangre y le dice Cristina que se había caído en el baño", indica Jabonero.