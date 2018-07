Esteban Mercer, sobre Luisito: "No es nadie, ni lo ha sido nunca"

SOSTIENE QUE "ES UN GRAN SEDUCTOR"

El periodista experto en la alta sociedad mallorquina, Esteban Mercer, ha hablado con 'Equipo de Investigación' sobre Luis Rodríguez Toubes, Luisito. Según ha dicho, "no es un miembro destacado de la nobleza mallorquina, no es nadie ni lo ha sido nunca". Sobre él ha dicho que "es un personaje fascinante, digno de una novela negra que ha triunfado pero de una forma no ortodoxa". Esteban Mercer ha añadido que llevado por una "fascinación por un mundo de lujo y refinamiento ha logrado conseguir un patrimonio importantísimo, estando detrás de la supuesta estafa más importante de Baleares".