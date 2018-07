Estanislao, padre de Luisito: "Él nos trajo conflictos"

HABLA DE SU HIJO COMO PERSONA AUTODIDACTA

'Equipo de Investigación' ha hablado con Estanislao, padre de Luis Rodríguez Toubes. Según ha dicho, se encuentra "enfadado" por haber causado conflictos a su familia, aunque ha apuntado que su hijo lo hizo de forma involuntaria. Estanislao ha destacado que "si te regalan una casa o una finca, por servicios prestados o por cariño, no dices que no". Además, ha destacado que su hijo atendía al matrimonio de terratenientes: "Le cortaba las barbas a él, parecía un vagabundo". Además, ha dicho que "esta gente era muy huraña, no tenía amistades" y que por eso decidió hacer una donación en vida a favor de su hijo.