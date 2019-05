Equipo de Investigación localiza a Pàmies, defensor del MMS como 'cura' del autismo: "Esto son oportunidades"

A pesar de las multas y de la investigación de la Fiscalía, Pàmies sigue promocionando el MMS. Equipo de Investigación acude a una de sus conferencias, en Tàrrega, y localiza allí al agricultor. Todos sus colaboradores llevan la camiseta con el lema 'MMM no es lejía'.

Un miembro de la Asociación Dulce Revolución prohíbe al programa entrar a grabar la charla. Pero a la salida de la conferencia, Equipo de Investigación se acerca a Pàmies para preguntarle. ¿Por qué sigue defendiendo el MMS si está prohibido por la Agencia Española del Medicamento?

"No voy a dar ni un minuto de contestación a eso", contesta el agricultor. El redactor del programa insiste: ¿no sabe que le están investigando? "Es que no me importa ya. Para mí no son problemas. Esto son oportunidades", añade Pàmies ante la cámara.

El agricultor de los productos milagros no teme a la Justicia y ha emprendido una nueva campaña para conquistar al público latinoamericano.