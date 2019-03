Enrique: “Nadie se involucra, ni jueces, ni ministerios, ni ministros, ni policías, ni nadie”

“Dicen que la tengo que buscar yo por mis propios medios, no sé dónde, ni cómo”, se lamenta Enrique quien denuncia que “nadie se involucra, ni jueces, ni ministerios, ni ministros, ni policías, ni nadie. Simplemente, dicen: no puedo hacer nada, te redirigen, te redirigen y actualmente estoy como estoy"

“En el punto en el que estoy, me siento con las manos atadas, sin esperanza ni saber dónde ir. Lo único que me queda es hacer un llamamiento a ver si alguien me puede ayudar con este tema”. Se siente sólo pero su caso no es único. Los secuestros parentales aumentan al ritmo que crecen los matrimonios entre españoles y extranjeros. Ya son uno de cada cuatro.

Entramos en una agencia especializada en recuperar niños sustraídos ilegalmente por sus padres o madres, la más efectiva. España se ha convertido en su mejor cliente.

“España es un país donde aumenta muy rápido de todos. En España hay ya unos 300, 400 sustracciones por año”. Desde la agencia realizan “el paquete total”, mediación, negociación, justicia, policía…

“Hacemos todo como una palanca para empujar, empujar, empujar, y si no se puede usar solo la ruta civil, usamos la ruta penal también”. “La mayor parte de nuestros clientes son padres y eso son porque un 60% de los sustractores son las madres”, aseguran.