Equipo de Investigación habla con Laín García Calvo, el gurú español de la autoayuda, quien niega que "sus libros nazcan de una coctelera de frases, libros y textos". "Todos estos principios que enseño no son míos, son ideas de Jesús de Nazaret, de la metafísica... Para la actitud del primer libro 'La voz de tu alma' leí casi 500 libros y cuando acabé el tomo 11 había leído más de 1.000 libros", cuenta.

En este sentido, defiende que "lo único" que ha hecho ha sido "recopilar toda esta información, ponerla en una saga de libros y contarlo de una manera que sea sencilla para que todo el mundo pueda entenderlo".

"Yo no soy el mesías, no soy el salvador de nadie, ni muchísimo menos. Me han tachado de ser una secta y yo digo que si no les gusta, que miren otra cosa porque yo no estoy obligando a nadie a leer esto", expresa García Calvo. En este vídeo puedes ver la entrevista completa, en la que el gurú de la autoayuda defiende que repite ideas continuamente en sus libros porque "la repetición es la madre de la fijación".