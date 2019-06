El testimonio de Borja Vidal, sospechoso del asesinato de Sheila Barrero: "Yo estoy tranquilo, sé bien que no hice nada"

Equipo de Investigación localizó a Borja Vidal, el principal sospechoso del asesinato de Sheila Barrero. Él y su familia hablaron ante las cámaras del programa, defendiendo su inocencia.

"Esto es horrible, no te lo puedes ni imaginar. Hay una foto de Borja esposado y es la que ponían en todos los sitios", explicaban sus padres. "Yo estoy tranquilo en mi casa, sé bien que no hice nada. Tengo un hijo y no puedo ir ni a los bares ni al supermercado", apuntaba Borja.

El joven, además, aseguró que uno de los hermanos de Sheila le "intentó atropellar" y su padre "le agredió", propinándole "una patada a la entrada de los juzgados".

En un principio, este caso se archivó porque no había pruebas suficientes. Pero ahora la UCO ha concluido en un nuevo informe que no hay dudas sobre la implicación de Borja en el crimen, ya que las muestras de su mano y las del coche coincidían.