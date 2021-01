Este viernes, a las 22:30 horas, Equipo de Investigación indaga en la misteriosa muerte de Cristina Ortiz, La Veneno, con un programa con impactantes testimonios que dudan sobre que su fallecimiento fuera un accidente.

Pero, ¿quién encuentra a Cristina? Fue su novio, quien asegura que se encuentra a Cristina en casa con una botella de whisky vacía y lo achaca a una mezcla de alcohol con pastillas. "En esa muerto puede ocurrir de todo, puede ser un accidente o una mano que mece la cuna", explica uno de los testimonios que este viernes muestra Equipo de Investigación en un programa especial sobre La Veneno en el que también interviene su familia.

Y es que sus familiares y su entorno más cercano insisten en que no fue un accidente: "No nos convencen lo que nos dicen de que se ha caído, tenía el labio partido y la nariz rota con sangre". "No nos convence lo que nos dicen, tenía la cabeza completamente rajada", afirma su madre, María Jesús Rodríguez.

"El cuerpo estaba lleno de moretones"

"Nosotros siempre tuvimos la duda de saber qué había pasado con Cristina. Te embarga la duda cuando ves que el cuerpo estaba lleno de tanto moretón, dices, ¿qué clase de caída es esta?", destacan desde su entorno.