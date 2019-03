"Me daban vértigos y mareos, he llegado a perder el conocimiento"

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | 'EPIDEMIA SILENCIOSA'

Los superhéroes lucen ahora un físico inalcanzable. Él también quiso ser sobrehumano, ahora sufre las consecuencias. "Empecé a tomar anabolizantes a los 17 años (...) Se me dormía la parte interna del oído y me daban vértigos y mareos, me caía al suelo", explica el joven. Su familia se da cuenta tarde.