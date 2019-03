¿Cómo es posible que tres niños estén retenidos ilegalmente en Argelia desde hace tres años?

“Yo soy de Sevilla, pero he vivido muchos años en Inglaterra. Allí me case y tuve a mis hijos”, comenta. Le cuesta enseñarnos una foto, la única que conserva con su exmarido, un argelino dueño de centros comerciales en Londres.Padre de sus tres hijos. Dos niñas y un niño de nacionalidad británica y española. Todos sus veranos los pasaban en Sevilla.Demasiado occidentales, para el marido. María intenta suavizar la situación.

En un video doméstico descubrimos cómo. Se convierte, cumple las reglas y viste de musulmana en la boda de su hermana. Pero el marido no se calma. María pide el divorcio después de denunciarle por golpear a su niña mayor. La cría acaba en el hospital. No imaginaba hasta qué punto les iba cambiar la vidaEl 6 de marzo de 2010, en una visita rutinaria que le correspondía al padre, se llevó a los niños como otro día más, pero no los devolvió cuando debía.

“Tuve que poner una denuncia porque no sabía dónde estaban mis hijos y descubrimos que se los había llevado a Argelia”, recuerda María. El padre tenía prohibido sacar a los niños del país, pero los saca.

A partir de ahí, decenas de denuncias, reclamaciones, cartas, súplicas. Todo según marca la ley. Pero nadie, ni el Gobierno británico ni el español, ayudan a los hijos de María Salas.

Los hijos que María Salas se encuentra en Argelia han cambiado. Su padre, no. María le denuncia por retenerla y golpearla cuando va a ver a los niños.La madre se dirige a Argelia, pero por una vez María Salas no viajará sola a la aldea argelina donde viven retenidos sus tres hijos. ‘Equipo de investigación irá con ella.

¿Cómo es posible que haya tres niños españoles retenidos ilegalmente en Argelia desde hace tres años? Tenemos una cita en el Ministerio de Justicia. Con el responsable de cooperación jurídica internacional.

“En el año 2012 tramitamos 214 casos de sustracción internacional. En los cuales 133 España fue país requirente y 81 fue España país requerido. Y créame son muchos casos”, comenta.

Le preguntamos por el caso de María Salas, si se puede ayudar a esta mujer de alguna manera. Explica que normalmente cuando se producen sustracciones internacionales respecto a países árabes, hay más hay más problemas: “A veces los países tienen protocolos, acuerdos de entendimiento, crean comisiones mixtas que ayudan a resolver este tipo de casos, no. Pero son difíciles”.

Aunque los niños son españoles, en definitiva si están secuestrados o han sido sustraídos ilícitamente a Argelia va a ser en Argelia donde haya que intentar conseguir la restitución de los menores. “¿Si Argelia no coopera no pueden hacer nada?”, predintamos al responsable. El niega con la cabeza. “Es difícil”, responde.