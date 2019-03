La cara oculta de las carteristas

Las Ibrahimovich acostumbran a dar direcciones falsas. Probamos con otra. Los vecinos no las conocen, pero nos revelan que una de las cabecillas de la banda tiene a su nombre una cuenta bancaria. Buscamos en otra de sus direcciones y encontramos una casa abandonada. Los vecinos nos confirman que las bosnias se han trasladado a las afueras de Madrid.



Llegamos al Barrio de la Fortuna, en Leganés, un barrio obrero del sur de Madrid. La policía sospecha que ahora este es el feudo de las bosnias. Hay gente en el interior, pero no conseguimos entrevistar a Raifa, una de las líderes de la organización criminal. Los investigadores sitúan a Zaída, otra de las cabecillas, a pocos metros de aquí, en la zona residencial del barrio.



Descubrimos a una de las carteristas saliendo del supermercado. Es Zahída Ibrahimovich. Una auténtica experta en el robo de carteras. La mujer a la que un juez ha prohibido entrar en el metro de Madrid. Según Arrieta, "Zahída, siendo la más veterana de edad también, era una persona con mucho carácter. En no pocas ocasiones se ha enfrentado con Raifa por motivos laborales. Son quizá las mejores a la hora de quitar carteras y esa competencia hacía que tuvieran riñas entre ellas”.



La seguimos hasta su casa. Vive en este chalet adosado de más de 200 metros cuadrados con jardín privado. Una casa valorada en unos 375.000 euros. El alquiler ronda los 1.000. La cabecilla de las carteristas más activas del metro de Madrid vive aquí junto a su numerosa familia, con un tren de vida muy superior al que dicen tener.



“Estas mujeres no dejan de ser madres de familia. Tienen numerosos hijos, cinco, seis, siete hijos, con lo cual en el barrio donde viven son vecinas normales. Hacen la compra, llevan a sus hijos al colegio e intentan pasar lo más desapercibidas posibles”, sostiene el agente.



El coche que conduce la carterista es de Luis López Corral, un empresario madrileño imputado en la mayor trama de blanqueo destapada en España. Le acusan de enviar dinero a China a través de la red de Gao Ping.



¿Qué relación tiene con las carteristas bosnias? Decidimos preguntar a la cabecilla de la banda. Queremos saber cuál es su verdadero patrimonio, pero se esconden en casa. Saben que ocultar su identidad es garantizar su negocio.



Arrieta: “Fuera del metro son personas normales que pagan sus alquileres, sus coches y sus gimnasios. Obtienen sus beneficios únicamente del hurto de carteras, pero en su vida cotidiana acuden a fiestas, se van de vacaciones y hacen una vida normal y corriente.