El 'bautismo de fuego', el billete para ingresar en una banda latina

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | DESTERRADOS

El 'bautismo de fuego' es el paso necesario para entrar en una banda latina. Una de las pruebas: 18 segundos aguantando una paliza. El aspirante no puede moverse durante la agresión, son las normas. Una vez pasado el 'bautismo', el aspirante está dentro de la banda, no hay vuelta atrás. La salida no está permitida, sin darse cuenta entrega su vida a la banda, a su líder.